Política Teto por produtividade é rotina entre procuradores Benefício de R$ 6.360 é condicionado a metas avaliadas pelo chefe direto e ratificadas pela PGM; em janeiro, fevereiro e março de 2021, só um procurador teve desconto no valor em cada mês

Os 71 procuradores da Prefeitura de Goiânia estão aptos a receber mensalmente até R$ 6.360 em gratificação por produtividade. O pagamento do benefício é condicionado a metas avaliadas pelo chefe direto e ratificadas pela titular da Procuradoria-Geral do Município (PGM), que atualmente é Tatiana Accioly Fayad. Levantamento feito pelo POPULAR, com base em dados do Port...