A primeira etapa de testagem do novo coronavírus realizada pela Câmara de Goiânia na última sexta-feira (5/6) diagnosticou 17 casos de infecção ativa, além de outros 18 exames em que o teste sorológico apontou a presença de anticorpos. Ou seja, casos considerados curados e que não transmitem mais a doença. Os 35 casos positivos ativos e inativos representam 13% dos 234 servidores, estagiários e terceirizados já testados.

O grupo já examinado pelo Pro-Life Laboratório de Análises Clínicas, contratado pela Câmara de Goiânia para a realização dos testes, também inclui a maioria dos 35 vereadores. As identidades daqueles que testaram positivo ainda não foram divulgadas e a Câmara informa que o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) do Legislativo determinou o imediato isolamento de todos os 35 funcionários.

Todos eles realizarão novo teste sorológico quantitativo, que também será aplicado pela Câmara de Goiânia, em 7 dias. Eles receberam atestado médico de 10 dias. Os testes prosseguem hoje (8/6) por grupos de servidores de cada gabinete para evitar aglomerações.

Ainda segundo informações da Câmara de Goiânia, o laboratório Pro-Life foi contratado para a realização de até 1,5 mil testes, conforme a demanda. A Casa possui pouco mais de mil servidores. O custo total, em caso de uso de todos os testes, será de R$ 352,5 mil reais, o equivalente a R$ 235 por exame.