Política Testes da ButanVac incluem 3 versões da vacina para combater variantes Fase 1 será iniciada pela USP e levará em conta as variantes do vírus

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) informou nesta quarta-feira (16) que o Instituto Butantan iniciou o pré-cadastro de voluntários para os testes da ButanVac, a vacina desenvolvida pelo Butantan em parceria com outros países. Os testes levarão em conta as variantes do coronavírus, então serão testadas 3 versões do imunizante. A vacina...