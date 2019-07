Política Tesouro reitera que Goiás não está apto ao RRF Governo estadual alega não ter condição de pagar parcelas mensais de R$ 64,5 milhões de dois contratos com a União

O Tesouro Nacional voltou a afirmar ser contrário à adesão do Estado de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O POPULAR questionou o órgão sobre o posicionamento da União diante do pedido de liminar do Estado ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que garantias de dois contratos de refinanciamento de dívidas com o governo federal não sejam executadas até adesão de G...