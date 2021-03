Política Terminal da Ferrovia Norte-Sul em Rio Verde é previsto para junho O segundo trecho da concessão da Rumo na Norte-Sul será até Rio Verde e o terceiro, até Porto Nacional

Além do terminal aberto oficialmente ontem em São Simão, outros dois, em Rio Verde (GO) e Iturama (MG), serão inaugurados. Na cidade goiana, a previsão é que ocorra até junho, também para operar grãos e fertilizantes, e, no município mineiro, no fim do primeiro semestre do próximo ano (açúcar). O segundo trecho da concessão da Rumo na Norte-Sul será até Rio Verde e o...