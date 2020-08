Política Termina hoje prazo para Enel realizar melhorias no Estado Plano emergencial assinado com Aneel deu 18 meses para companhia atingir metas; governo ameniza discurso sobre cassação de contrato

Termina hoje o prazo estipulado para que a Enel Distribuição Goiás realize melhorias no serviço prestado no Estado, especialmente no que se refere a duração e frequência das quedas de energia e atendimento de demanda por conexões. A data limite está no Plano Emergencial assinado no ano passado e que deu prazo de 18 meses para que a companhia atingisse metas firmadas ...