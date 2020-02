Política Teria que ter isonomia, diz Sindipúblico Sindicato aponta ‘contrassenso’ na concessão de benefício para carreiras jurídicas, que contam com salários mais altos

A concessão de licença-prêmio para juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), regulamentada por decreto publicado em suplemento do Diário da Justiça, em 11 de fevereiro, é vista como um contrassenso por presidente de sindicato que representa os servidores do Poder Executivo estadual. Conforme O POPULAR mostrou ontem, os magistrados ganham direi...