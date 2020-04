Política Tereza Cristina cobra apoio de Bolsonaro Assessoria da auxiliar do presidente identificou aumento considerável de ataques sem sentido contra ela na internet; Tereza é filiada ao DEM, mesmo partido de Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, e Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados

Uma das estrelas do governo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai pedir ao presidente Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira, 20, durante despacho no Palácio do Planalto, que ele interceda junto às tropas bolsonaristas para suspender a escalada de ataques a ela pela internet após as crises artificiais criadas por setores governistas com a China e principalmente a...