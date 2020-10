Política ‘Teremos a necessidade de financiamento para obras’ Candidato do PROS afirma que é importante ter um companheiro de chapa próximo do vice-presidente Hamilton Mourão para ajudar no contato com Brasília

Após ter de trocar o candidato a vice, Samuel Almeida (PROS) diz que ter em sua chapa um “indicado” pelo vice-presidente da República Hamilton Mourão (PRTB) – Marcelo Freitas é filiado à sigla de Mourão e comanda a formação em Goiás do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro quer criar– ajudará no contato com Brasília.Segundo ele, “é importante que o próximo g...