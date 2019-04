Política Terceira fase da Operação Decantação aponta fraude em licitação do Parque Ecológico de Inhumas Entre os envolvidos estaria Rogério Essado, empresário e filho de um ex-prefeito da cidade. Ele nega que tenha ocorrido irregularidades no processo

Atualizada às 22h de 04/04/2019 A investigação da Polícia Federal que culminou na terceira fase da Operação Decantação, que investiga desvio de verbas da Saneago, também aponta que houve fraude no processo de licitação para construção do Parque Ecológico de Inhumas, que custou aproximadamente R$ 1,5 milhão. De acordo com o inquérito, entre os envolvidos no crime...