Política Tensão: manifestantes tentam invadir STF e policial é ferido Um grupo disparou críticas e ofensas a integrantes do STF, além de tentarem derrubar as grades que cercam a área externa. Na ação policiais usaram gás lacrimogênio

O clima nesta quarta-feira (25), é de tensão na Praça dos Três Poderes onde um grupo de manifestantes protesta a favor da abertura da CPI da Lava Toga e pela "moralização do STF". Com críticas e ofensas disparadas a integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF), um grupo de pessoas vestidas de verde e amarelo tentou derrubar as grades que cercam a área externa do tribunal p...