Política “Tenho vergonha de ganhar R$ 19 mil líquido por mês do Exército”, diz general Augusto Heleno Ministro participou de audiência na Câmara dos Deputados e respondeu uma pergunta sobre os salários que recebia como diretor no COB

Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, disse nesta quarta-feira (10) ter vergonha do salário de R$ 19 mil líquido que recebe mensalmente do Exército. “Eu tenho vergonha do que eu recebo do Exército, isso eu tenho vergonha. Se eu mostrar pro meu filho que eu sou general de Exé...