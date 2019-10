Política “Tenho motivo para chamá-lo de vagabundo e muito mais”, afirma Delegado Waldir sobre Bolsonaro Líder do PSL na Câmara, deputado voltou a criticar o presidente

Atualizada às 16h23 O presidente do PSL em Goiás e líder do partido na Câmara dos Deputado, Delegado Waldir, voltou a fazer críticas a Jair Bolsonaro e afirma que está frustrado com o presidente. “Andei 246 municípios em Goiás e fui extremamente fiel. Onde eu sou traidor? Aí vem o presidente e ataca o meu partido, humilha, manda a Polícia Federal fazer busca ...