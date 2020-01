Política “Temos uma base com a qual o governo pode contar”, afirma Ernesto Roller Apesar de o Executivo estadual ter aprovado medidas pouco populares entre servidores públicos no ano de 2019, o secretário de Governo, Ernesto Roller (sem partido), acredita que o resultado das medidas de ajuste financeiro colocarão o funcionalismo ao lado do governo novamente; depois do pacote de matérias encaminhadas no fim do ano passado, Estado ainda não divulga próximas matérias que devem ser discutidas

Responsável pela articulação política entre Executivo e Legislativo em Goiás, o secretário de Governo, Ernesto Roller (sem partido), afirma que, após a exoneração de comissionados ligados a deputados estaduais que se posicionaram contra projetos do governo, como reforma da Previdência e novo Estatuto do Servidor Público, votados no fim do ano passado, apenas o tempo poder...