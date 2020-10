Política ‘Temos que resgatar a vida de quem foi prejudicado em 2020’ Candidato do DC diz que pretende fazer parcerias público-privadas em todas as áreas e recuperar as empresas que foram afetadas pela crise econômica gerada pela Covid-19

Com foco em parcerias público-privadas para todas as áreas da Prefeitura, da saúde à mobilidade urbana, o candidato a prefeito Gustavo Gayer (DC) afirma que pretende implantar programas para socorrer empresas em dificuldades devido à pandemia de Covid-19. Nesta sabatina ao POPULAR, ele diz ainda que acredita no enxugamento da máquina pública e no sistema de meritocracia...