Política ‘Temos que ouvir o povo, a atual gestão não ouve ninguém’ Candidato a prefeito pelo MDB, Dr. Osvaldo fala de seu plano de regionalizar a administração e não poupa críticas ao atual prefeito

Em sabatina do POPULAR, o candidato a prefeito de Rio Verde Osvaldo de Almeida Júnior (MDB), conhecido como Dr. Osvaldo, fez duras críticas à administração de Paulo do Vale (DEM), que disputa a reeleição no município. Do partido que elegeu e expulsou o atual prefeito por “infidelidade”, o emedebista não esconde as críticas à gestão de seu ex-correligionário. Regionalização ...