‘Temos certeza absoluta da candidatura de Iris’, diz Daniel Vilela

“Nosso plano A, B e C é a candidatura do prefeito Iris Rezende. Acreditamos nisso. E esse é o nosso único objetivo. É o único plano do partido. Temos certeza absoluta da candidatura dele.” A afirmação é do presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela. Segundo Daniel, o prefeito tem dialogado com a direção do partido e ajudado, inclusive, na busca por novos filiados, “para...