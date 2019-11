Política 'Temos a capacidade de alterar decisão do STF', diz Simone Tebet sobre 2ª instância Senadora também afirmou que pretende pautar PEC para rever segunda instância no próximo dia 20

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet (MDB), afirmou que pretende pautar no próximo dia 20 a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite a prisão em segunda instância e revisa a decisão do Supremo Tribunal Federal. “Nós temos a capacidade de alterar o resultado da decisão do Supremo em qualquer judicialização”, disse à Rádio E...