Política Temor de ser abandonado por aliados motivou nota de Bolsonaro Enquanto presidente rebate a pressão de apoiadores e afirma que alguns querem que ele ‘degole todo mundo’, ministros pedem paciência a seguidores

A escalada na temperatura com partidos aliados teve peso determinante na iniciativa de Jair Bolsonaro (sem partido) de buscar o ex-presidente Michel Temer (MDB) e publicar uma nota para tentar atenuar a crise institucional provocada por ele com os repetidos ataques a integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal ).A “Declaração à Nação”, divulgada na quinta-feira (9), dei...