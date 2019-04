Política Temer, coronel Lima e Loures viram réus no caso do Decreto dos Portos Inquérito apura se houve favorecimento a empresas do setor portuário na edição de um decreto de 2017

A Justiça Federal de Brasília aceitou a denúncia que a força-tarefa Greenfield ratificou contra o ex-presidente Michel Temer (MDB) no caso do Decreto dos Portos. O emedebista havia sido acusado formalmente pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, em dezembro, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito do inquérito dos Portos, que apura se houve f...