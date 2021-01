Política Temas ligados à pandemia terão prioridade no início da gestão, diz Rogério Cruz Em entrevista coletiva, Rogério Cruz diz que a maior preocupação é com a saúde, mas educação, a crise do transporte e a necessidade de ajuda aos mais carentes também terão atenção

Saúde, educação, transporte coletivo e programas sociais são prioridades do início da nova gestão no município de Goiânia, disse ontem o prefeito em exercício Rogério Cruz (Republicanos). Os temas, todos relacionados à pandemia do coronavírus, serão o foco dos primeiros dias de trabalho, segundo ele.Em entrevista coletiva após a transmissão de cargo de prefeito no Paço Munic...