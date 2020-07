Política 'Tem medo do quê? Enfrenta', diz Bolsonaro sobre mortes pelo coronavírus Presidente esteve em Bagé (RS): "eu já estou imunizado, se alguém quiser apertar a minha mão"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sugeriu nesta sexta-feira (31), durante visita a Bagé, no Rio Grande do Sul, que as pessoas "enfrentem" a Covid-19 já que, segundo ele, "todos vocês vão pegar um dia". Mais de 91 mil pessoas já morreram por causa do coronavírus no país. "Eu estou no grupo de risco. Agora, eu nunca negligenciei. Eu sabia que um dia ia peg...