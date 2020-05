Política Teich recusa convite para conselheiro do Ministério da Saúde: 'não seria coerente' Ex-ministro agradeceu o convite feito por Eduardo Pazuello, mas disse não achar coerente assumir a posição uma semana após pedir exoneração da pasta

Em sua conta oficial no Twitter, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, agradeceu ao ministro interino da pasta, Eduardo Pazuello, o convite para ser conselheiro do órgão, mas recusou a proposta. Segundo Teich, aceitar o cargo não seria coerente. "Agradeço ao Ministro Interino Eduardo Pazuello pelo convite para ser Conselheiro do Ministério da Saúde, mas não seria c...