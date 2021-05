Política Teich critica cloroquina e diz à CPI que pediu demissão a Bolsonaro por falta de autonomia Em depoimento, ex-ministro da Saúde apontou divergências com o presidente Jair Bolsonaro sobre uso de medicamento sem eficácia comprovada

O ex-ministro Nelson Teich (Saúde) afirmou nesta quarta-feira (5) que pediu demissão do governo federal no ano passado por não ter tido autonomia à frente da pasta, situação que ficou mais evidente com as divergências com o presidente Jair Bolsonaro em torno da hidroxicloroquina. Teich participou de sessão da CPI da Covid do Senado. O ex-ministro permaneceu apenas 29...