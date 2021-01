Política Tebet afirma que MDB cedeu ao ‘toma lá dá cá’

Abandonada pelo próprio partido na disputa pela presidência do Senado, Simone Tebet (MDB-MS) criticou nesta sexta (29) alguns dos seus companheiros de bancada, afirmando que parte do MDB cedeu à “tentação do fisiologismo, do toma lá dá cá”.A senadora também fez duras críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro, afirmando que busca desestabilizar as instituições e q...