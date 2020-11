Política TCU lista 667 candidatos que receberam auxílio emergencial do governo Em Goiás, parcela do benefício emergencial foi recebida até por quem declarou à Justiça Eleitoral patrimônio acima de R$ 8 milhões

O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou ontem uma lista com os candidatos à eleição deste ano que declararam patrimônio igual ou superior a R$ 300 mil e receberam alguma parcela do auxílio emergencial até julho. Goiás foi o quinto Estado com maior número de políticos citados no levantamento produzido pelo órgão, com 667 nomes. Entre eles, há casos com declaração ...