Política TCU investiga ‘incremento’ em gastos sigilosos

O Plenário do Tribunal de Contas da União decidiu na tarde de quarta-feira, 10, abrir uma auditoria sobre os gastos de caráter sigilosos do cartão corporativo da Presidência da República. De acordo com a proposta do ministro Vital do Rêgo, serão analisados pagamentos realizados desde janeiro de 2017 até agora, abarcando assim as gestões de Michel Temer e Jair Bolsonar...