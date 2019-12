Política TCU investiga atuação do governo no caso do óleo nas praias do Nordeste Atendendo a uma representação do senador Renan Calheiros, a corte vai analisar se foi cumprido o Plano Nacional de Contingenciamento (PNC) no desastre que atingiu litoral de nove Estados brasileiros

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu uma investigação para apurar como o governo federal atuou no caso do óleo nas praias do Nordeste. Atendendo a uma representação do senador Renan Calheiros (MDB-AL), a corte vai analisar se foi cumprido o Plano Nacional de Contingenciamento (PNC) no desastre que atingiu litoral de nove Estados brasileiros. “Propor-se-á realização ...