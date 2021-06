Política TCU desmente Bolsonaro sobre número de mortes por Covid-19 No encontro com bolsonaristas, Bolsonaro afirma a aliados também que “logicamente a imprensa não vai divulgar”

O TCU (Tribunal de Contas da União) divulgou uma nota para desmentir a declaração do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de que o órgão teria um relatório “questionando o número de óbitos no ano passado por Covid”.Bolsonaro deu a declaração a pessoas que o esperavam nesta segunda (7) na saída do Palácio da Alvorada. Ele disse que o TCU tem um relatório afirmando q...