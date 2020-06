Política TCM apura irregularidades de prefeituras goianas em compras emergenciais para o combate à Covid-19 Oito representações contra prefeituras goianas têm como objetivo apurar compras e contratos sob suspeita

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) protocolou até ontem oito representações contra prefeituras goianas com o objetivo de apurar supostas irregularidades na compra de insumos e contratação de empresas para o enfrentamento à pandemia de Covid-19. Os principais temas dos processos são falta de transparência e contrato com empresa que, na avaliaç...