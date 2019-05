Política TCE tem 29 servidores em cargos irregulares Comissionados com ensino fundamental e médio ganham de R$ 8,7 mil a R$ 24,1 mil em funções que demandam formação superior

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) tem 29 servidores comissionados com ensino fundamental ou médio trabalhando em cargos cujas funções pressupõem ensino superior. É o que apontam dados conseguidos pelo POPULAR junto à Corte via Lei de Acesso à Informação (LAI). O número representa 37,1% dos 78 servidores do Tribunal sem formação superior.Levantamento da repo...