Política TCE pagou R$ 40 milhões em gratificações em 2019 Pagamentos incluem abonos e indenizações para os servidores ativos e inativos; 7 conselheiros, 6 auditores e 5 procuradores do Ministério Público de Contas somaram R$ 1,17 milhão

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) pagou R$ 40,12 milhões em gratificações, abonos e indenizações para seus servidores ativos e inativos entre janeiro e junho deste ano, sendo R$ 1,17 milhão apenas para os sete conselheiros, seis auditores e cinco procuradores do Ministério Público de Contas (MPC). Os dados são de levantamento do POPULAR junto às folhas de paga...