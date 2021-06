Política TCE-GO aprova contas de Caiado referentes a 2020 Três conselheiros votaram com o relator e os demais pediram ressalvas

Atualizada às 07h53 de 17/06/2021 O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) aprovou, nesta quarta-feira (16), com quatro votos, o relatório do conselheiro Sebastião Tejota pela aprovação das contas do governador Ronaldo Caiado (DEM) no exercício de 2020. Votaram com o relator os conselheiros Celmar Rech, Saulo Mesquita e Helder Valim. Já Kennedy...