Política TCE-GO alerta governo de Goiás sobre risco de descumprimento do gasto mínimo com saúde e educação Estado afirma que investimentos nas áreas estão dentro do planejado e ressalta que o tema não é objeto de preocupação

Atualizada às 18h53 O Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) expediu alertas ao governo de Goiás sobre o risco de descumprimento da legislação no que diz respeito ao gasto mínimo obrigatório com educação e saúde. A instituição também advertiu o Estado para possibilidade de descumprir o teto de gastos. Os alertas foram publicados após análise dos Relatórios Resum...