Política TCE elege conselheiro Edson Ferrari presidente Kennedy Trindade assume como vice-presidente e Sebastião Tejota, na função de corregedor-geral.

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), Edson Ferrari, foi eleito, por unanimidade - com 7 votos, presidente para o biênio 2021/2022 do órgão. A posse será realiza antes do início das atividades do Tribunal no ano que vem. Kennedy Trindade assume como vice-presidente e Sebastião Tejota, na função de corregedor-geral. O presidente eleito agra...