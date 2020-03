Política TCE e TJ reajustam auxílio-alimentação para R$ 1,2 mil Aumento ocorre em meio à crise da Covid-19 e vale para magistrados, conselheiros, auditores e procuradores; tribunais alegam ‘correção inflacionária’

Os conselheiros, auditores e procuradores do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) receberão aumento de 36,8% no auxílio-alimentação a partir do pagamento da folha do mês de março. O benefício passa de R$ 884 para R$ 1.210. O reajuste foi determinado em portaria assinada pelo presidente da Corte, conselheiro Celmar Rech, na quarta-feira (18) e publicada no D...