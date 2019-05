Política TCE dificulta acesso a salários

O Portal da Transparência do TCE-GO não permite a consulta completa da folha de pagamento; só é possível saber a remuneração dos servidores por meio de consulta individual, e desde que haja conhecimento do nome completo de cada servidor. O POPULAR só conseguiu acessar os ganhos dos funcionários com cargos em comissão após receber a lista com todos os nomes e, mesmo ...