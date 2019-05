Política TCE deve exonerar 37 servidores comissionados Funcionários compõem Quadro Suplementar, alvo de representação do Ministério Público de Contas; presidente Celmar Rech fala sobre necessidade de cortes

Após denúncias de irregularidades envolvendo servidores comissionados e abertura de inquérito no Ministério Público de Goiás (MP-GO), o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), Celmar Rech, apresentou ontem resolução para exonerar 37 servidores do Quadro Suplementar em Extinção (QSE) da Corte e que somaram cerca de R$ 560 mil em remunerações em março.O te...