O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) instituiu, na segunda-feira, um grupo de trabalho para acompanhar as medidas de combate à Covid-19 no Estado e, em especial, a compra de vacinas pelo governo. A criação do grupo foi oficializada pelo presidente da Casa, conselheiro Edson Ferrari, por meio da Portaria 108 de 2021.

De acordo com o tribunal, o objetivo é verificar as ações governamentais e orientar “quanto à observância de parâmetros legais extraordinários em face da declaração de pandemia, bem como verificando os atos referentes à execução de despesas públicas relacionadas às ações da Campanha Nacional de Imunização contra a Covid-19.”

O tribunal quer checar se as despesas relacionadas à compra das vacinas estão respeitando os “aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e efetividade”. A ideia é que o grupo atue enquanto durar a campanha de imunização no Estado.

A criação do grupo ocorreu no mesmo dia em que o deputado estadual Delegado Eduardo Prado (DC) anunciou a apresentação de um projeto de lei para que todos os imunizantes comprados com recursos estaduais sejam aplicados na população goiana. Isso, porque o governador Ronaldo Caiado (DEM) disse recentemente que Goiás só ficaria com 3,33% das vacinas compradas. Segundo ele, o restante será repassado para o Governo Federal repartir proporcionalmente entre os Estados.

A fala do democrata gerou controvérsia entre deputados estaduais, que tinham aprovado em regime de urgência um projeto de lei do Executivo para liberar R$ 60 milhões em créditos para compra de vacinas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO). Eduardo Prado chegou a apresentar representação na Procuradoria-Geral de Justiça de Goiás para que os imunizantes comprados com esse recurso não sejam enviados para a União. O argumento dele é de que no projeto há a especificação de que o dinheiro aprovado para a compra tem fonte no tesouro estadual.

A SES, porém, em nota, informou que os imunizantes serão comprados com recursos federais. Para o especialista em direito administrativo, Juscimar Ribeiro, ouvido pela reportagem publicada ontem, há a possibilidade de que parte do recurso do tesouro estadual seja de repasses federais e, por isso, a justificativa do governo de que vai comprar as vacinas com dinheiro da União.

Discussão

É sobre essa discussão que o grupo de trabalho criado pelo TCE deve se debruçar. Isso, porque há o entendimento de alguns especialistas de que se as vacinas forem adquiridas com dinheiro estadual, elas não podem ser rateadas com a União. O embate está no projeto aprovado na Assembleia. Para o presidente da Casa, Lissauer Vieira (PSB), o texto não especifica a fonte e, por isso, o Estado pode dizer de onde vai tirar o recurso para a compra.

“A constituição do grupo de trabalho levou em consideração a Lei estadual nº 20.969 de 25 de fevereiro de 2021, que autoriza ao Fundo Estadual de Saúde de crédito extraordinário no valor de R$ 60 milhões, com o objetivo de adquirir vacinas contra a Covid-19, e ainda o fato de que, antes mesmo da pandemia, o Estado de Goiás já se encontrava em sérias dificuldades fiscais e financeiras”, diz nota do TCE, que diz ainda não ter relatórios.

A SES-GO foi procurada novamente, mas não respondeu à solicitação feita pelo POPULAR.