Política TCE acompanha aquisição de vacinas pelo governo de Goiás A ideia é que o grupo atue enquanto durar a campanha de imunização no Estado

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) instituiu, na segunda-feira, um grupo de trabalho para acompanhar as medidas de combate à Covid-19 no Estado e, em especial, a compra de vacinas pelo governo. A criação do grupo foi oficializada pelo presidente da Casa, conselheiro Edson Ferrari, por meio da Portaria 108 de 2021.De acordo com o tribunal, o objetivo é verif...