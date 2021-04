Política Tatiana Accioly Fayad assumirá a Procuradoria-Geral do Município A nomeação deve ser publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Município

A advogada Tatiana Accioly Fayad assumirá a Procuradoria-Geral do Município de Goiânia. A decisão foi tomada pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos) na manhã desta terça-feira (20) e a nomeação deve ser publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Município. Tatiana atuou como gerente jurídica da Unimed Goiânia e substitui Antônio Flávio de Oli...