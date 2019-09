Política Tasso admite rever relatório para evitar atraso

Para evitar atrasos na tramitação da Reforma da Previdência no Senado, o relator, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), admite que duas mudanças que pretendia propor no texto podem ficar para depois. Em seu relatório, o senador havia proposto algumas mudanças na redação do texto que, normalmente, não exigem o retorno do texto para votação na Câmara. Mas o entendimento ...