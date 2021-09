Política Tasso abandona prévias nacionais do PSDB para apoiar Leite contra Doria Os dois farão o anúncio de forma conjunta na tarde desta terça-feira (28), em Brasília

Num movimento esperado por membros do PSDB, o senador Tasso Jereissati (CE) vai desistir de sua pré-candidatura à Presidência da República para apoiar o governador Eduardo Leite (RS) nas prévias do partido. Os dois farão o anúncio de forma conjunta na tarde desta terça-feira (28), em Brasília. As prévias tucanas, marcadas para 21 de novembro, estão concentradas em Lei...