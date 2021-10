Política Tarifa de energia mais cara deve elevar ainda mais a inflação em Goiânia Pressão sobre a indústria e comércio deve impactar preços de praticamente todos os produtos e serviços consumidos

O reajuste tarifário anunciado pelo governo para a Enel Distribuição deve elevar ainda mais a inflação de Goiânia a partir deste mês de outubro, por causa do impacto no bolso das famílias e no custo operacional das empresas. Será mais uma pressão sobre a indústria e comércio, que deve se refletir rapidamente nos preços de praticamente todos os produtos e serviços cons...