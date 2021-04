Política Tanque Furado: Sete deputados goianos têm gastos suspeitos com combustível Levantamento do Observatório Político e Socioambiental indica irregularidades em despesa com combustíveis; denúncia foi feita pelo programa Fantástico e confirmada pelo POPULAR

Sete deputados federais de Goiás foram citados no relatório Operação Tanque Furado, feito pelo Observatório Político e Socioambiental (Instituto OPS) que aponta supostas irregularidades nos gastos de parlamentares com combustíveis. A denúncia foi feita pelo Fantástico, programa da Globo, e confirmada pelo POPULAR, que teve acesso aos dados. No relatório, há detalhamento...