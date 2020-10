Política Talles Barreto prepara evento de campanha com participação de Marconi O ex-governador, que vive e trabalha em São Paulo, evita participar de atos do PSDB desde as eleições estaduais, quando deixou o governo para disputar uma vaga no Senado

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) é esperado, na terça-feira (27), em evento de campanha do candidato tucano à prefeitura de Goiânia, Talles Barreto. O ato que deve marcar a primeira aparição de Marconi mobilizações políticas desde 2018 é em um encontro de mobilização de lideranças do partido marcado para às 19 horas, no Oliveira's Place. A presença de Mar...