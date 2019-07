Política 'Tabata Amaral, o PSL está de braços abertos para você', diz Frota no Twitter Carlos Lupi, presidente da sigla, ameaçou expulsar do partido aqueles que votassem a favor da reforma da Previdência. Padrinho político de Tabata, o candidato a presidente pelo PDT em 2018, Ciro Gomes, também fez publicações em que defende a expulsão de quadros que fossem a favor da reforma

Com o voto a favor da reforma da Previdência, a deputada federal Tabata Amaral se mantém entre os principais assuntos do Twitter desde a quarta-feira, 10, dia da votação em que a proposta foi aprovada em 1º turno na Câmara com 379 votos. Ela diz ter votado por convicção. "Tabata Amaral, o PSL está de braços abertos para você", escreveu seu colega de Câmara Alexandre F...