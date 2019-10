Política Tabata Amaral diz que vai à Justiça para manter mandato mesmo fora do PDT Tabata e outros sete parlamentares foram suspensos do partido após votarem favoravelmente à reforma da Previdência na Câmara

A deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP) disse nesta segunda-feira, 14, que vai entrar com uma ação na Justiça Eleitoral para conseguir manter o mandato após deixar seu partido, do qual ela está suspensa há três meses. O pedido faz parte de uma ação em conjunto com ao menos seis deputados, do PDT e do PSB, que desejam deixar as siglas mas seguir como parlamentares n...