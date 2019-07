Política Tabata Amaral afirma que sofre perseguição política Deputada reclama de ofensas e ataques à honra após ter contrariado orientação do PDT e votado a favor da Reforma da Previdência

Criticada por segmentos da esquerda e por membros do seu próprio partido por ter votado a favor da proposta de Reforma da Previdência na última semana, a deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP) usou seu espaço quinzenal no jornal Folha de S. Paulo para reforçar sua convicção de ter ido contra a orientação do PDT e dizer que está sofrendo perseguição política. Além de Tabat...