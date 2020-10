Política Título profissional ou religioso é aposta eleitoral em Goiás Candidatos se apresentam como “professor”, “doutor” e “pastor” para agregar valor social às candidaturas, analisam especialistas

O uso de títulos no nome que vai para urna não é uma novidade na política. Em Goiás, neste ano, entre postulantes a prefeito, vice-prefeito e vereador, são 115 candidatos com as palavras “doutor”, “doutora” e abreviações no nome. Outros 744 estão utilizando “professor” ou “professora”. Ainda há os que associam a candidatura à religião. É o caso dos 281 que destacaram ...